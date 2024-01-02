4 Fakta Penagih Utang Koperasi Tewas Ditembak, Motifnya Dendam

ANDI MAHMUD alias Emu (24), nekat menembak kepala Ferri Ardiansyah, seorang penagih utang koperasi, warga Lampung Timur, pada Jumat 15 Desember 2023 lalu.

Pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku, berikut sejumlah faktanya:

1. Motif Diduga Dendam

"Motifnya sampai saat ini karena dendam. Sebab, pelaku ini kerap diajak berkelahi oleh korban," ujar Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Iptu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing.

2. Senpi Pelaku Masih Dicari

Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Iptu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pencarian terhadap senjata api (senpi) yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan.

"Senpinya masih kami lakukan pencarian, karena usai melakukan penembakan senpi itu dibuang oleh pelaku," kata dia.

Disinggung soal asal senjata api yang dimiliki pelaku, Johannes mengungkapkan, senjata itu didapatkan pelaku dengan cara membeli seharga Rp2 juta.