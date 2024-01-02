Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,0 Guncang Jayapura

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |01:30 WIB
Gempa M3,0 Guncang Jayapura
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,0 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua, pukul 01.01 WIB, Selasa (2/1/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 2.89 LS, 139.51 BT atau 39 Km Barat Laut Kabupaten Jayapura, Papua. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BACA JUGA:

Gempa M4,5 Guncang Sumedang, BMKG: Penyebabnya Aktivitas Sesar Aktif 

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Jayapura BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175895/gempa-1Hb8_large.jpg
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement