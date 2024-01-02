Gempa M3,0 Guncang Jayapura

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,0 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua, pukul 01.01 WIB, Selasa (2/1/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 2.89 LS, 139.51 BT atau 39 Km Barat Laut Kabupaten Jayapura, Papua. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

