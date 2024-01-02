Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Influencer Dukung Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |06:04 WIB
<i>Influencer</i> Dukung Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud
Ganjar luncurkan program internet gratis. (Foto: TPN)
A
A
A

SEMARANG - Program Internet Super Cepat, Gratis dan Merata milik Ganjar Pranowo-Mahfud MD disambut gegap gempita seluruh anak muda Indonesia. Tak hanya masyarakat biasa, sederet artis dan influencer nasional juga mengapresiasi program milik pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 itu.

Salah satunya artis yang juga influencer ternama nasional, Fuji. Fuji yang hadir saat peluncuran program internet super cepat, gratis dan merata Ganjar di Kota Lama Semarang itu menilai program itu bisa menumbuhkan industri digital tanah air.

 BACA JUGA:

"Bagus sekali programnya Pak Ganjar. Dengan internet super cepat, gratis dan merata ini, nanti akan lebih banyak muncul anak muda kreatif seperti kita dari seluruh pelosok Indonesia," ucap Fuji.

Sementara itu, para anak muda dan pelajar Semarang Raya juga senang dengan program Ganjar. Menurut mereka, program internet super cepat, gratis dan merata itu adalah hal yang sudah lama ditunggu di Indonesia.

"Ini program yang anak muda butuhkan, Pak Ganjar emang paling paham apa yang kami inginkan," ucap Ardian (20) salah satu peserta.

 BACA JUGA:

Ardian mengakui, internet di Indonesia masih kalah jika dibanding dengan negara lain. Selain kecepatannya yang masih lemot, penyebaran juga tidak merata.

"Jangankan di daerah terpencil luar Jawa, di Jawa saja masih banyak daerah yang masuk blank spot. Padahal semua sekarang serba digital, dan internet menjadi kebutuhan yang mendesak dipenuhi," tegasnya.

Rio (17) salah satu pelajar Kota Semarang pun menyambut gembira program Gratisin Ganjar. Menurutnya, program itu sangat membantu masyarakat khususnya yang memiliki anak usia belajar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement