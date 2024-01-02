Influencer Dukung Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud

SEMARANG - Program Internet Super Cepat, Gratis dan Merata milik Ganjar Pranowo-Mahfud MD disambut gegap gempita seluruh anak muda Indonesia. Tak hanya masyarakat biasa, sederet artis dan influencer nasional juga mengapresiasi program milik pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 itu.

Salah satunya artis yang juga influencer ternama nasional, Fuji. Fuji yang hadir saat peluncuran program internet super cepat, gratis dan merata Ganjar di Kota Lama Semarang itu menilai program itu bisa menumbuhkan industri digital tanah air.

BACA JUGA:

"Bagus sekali programnya Pak Ganjar. Dengan internet super cepat, gratis dan merata ini, nanti akan lebih banyak muncul anak muda kreatif seperti kita dari seluruh pelosok Indonesia," ucap Fuji.

Sementara itu, para anak muda dan pelajar Semarang Raya juga senang dengan program Ganjar. Menurut mereka, program internet super cepat, gratis dan merata itu adalah hal yang sudah lama ditunggu di Indonesia.

"Ini program yang anak muda butuhkan, Pak Ganjar emang paling paham apa yang kami inginkan," ucap Ardian (20) salah satu peserta.

BACA JUGA:

Ardian mengakui, internet di Indonesia masih kalah jika dibanding dengan negara lain. Selain kecepatannya yang masih lemot, penyebaran juga tidak merata.

"Jangankan di daerah terpencil luar Jawa, di Jawa saja masih banyak daerah yang masuk blank spot. Padahal semua sekarang serba digital, dan internet menjadi kebutuhan yang mendesak dipenuhi," tegasnya.

Rio (17) salah satu pelajar Kota Semarang pun menyambut gembira program Gratisin Ganjar. Menurutnya, program itu sangat membantu masyarakat khususnya yang memiliki anak usia belajar.