HOME NEWS JATIM

Tembok Pembatas di Malang Roboh saat Cuaca Terang, Satu Rumah Tertimpa

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:03 WIB
Tembok Pembatas di Malang Roboh saat Cuaca Terang, Satu Rumah Tertimpa
Rumah di Malang tertimpa tembok roboh (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Tembok pembatas roboh dan menimpa sebuah rumah di Kota Malang. Kejadian ini berlangsung pada Selasa (2/1/2024) sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah rumah di RT 7 RW 3 Gang Makam, Kelurahan Kasin, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Detik-detik robohnya tembok ini terekam oleh kamera ponsel warga. Tampak dari video yang beredar, runtuhan material membuat warga panik menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini tiga Kepala Keluarga (KK) terdampak tembok pembatas rumah dan sungai yang roboh itu.

Pantauan di lokasi pada Selasa sore, tembok dengan panjang sekira 10 meter dengan tinggi sekitar 4 meter roboh ke arah sungai yang membuat satu rumah terdampak kerusakan.

Siti Rukoyah selaku penghuni rumah mengatakan, awalnya tidak melihat ada tanda-tanda jika tembok pembatas tersebut akan ambrol. Sebab, pada saat kejadian cuaca dalam keadaan terang dan tidak ada angin yang berhembus.

"Saya mau masak, terus denger suara pohon bringin kecil ambruk dan tidak lama tiba-tiba tanahnya ketarik dan (tembok pembatas) diseberang sungai ikut ambrol," ujar Siti Rukoyah, di lokasi kejadian.

Mengetahui, tembok pembatas itu ambrol Siti dan keluarganya bergegas keluar rumah dan menyelamatkan diri masing-masing. Akibat peristiwa tersebut, bagian kamar, dapur dan gudang rumahnya mengalami kerusakan.

"Saat itu masih terang belum hujan, cuma saya saja sama cucu di rumah, sama bapaknya, lainnya kerja. Shock saja, karena bangunan itu juga baru dibangun," ucapnya.

