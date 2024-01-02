Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pasuruan Gempar! Warga Desa Sruwi Diteror Pocong Mini di Depan Rumah

Jaka Samudra , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |22:04 WIB
Pasuruan Gempar! Warga Desa Sruwi Diteror Pocong Mini di Depan Rumah
Warga diteror pocong (Foto: MPI)
A
A
A

PASURUAN - Sejumlah rumah warga di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, diteror pocong oleh orang tak dikenal (OTK).

Diduga kuat, pelaku sengaja meneror pocong untuk mencoba ilmu yang baru dipelajarinya.

Teror pocong berukuran mini tersebut berjumlah 1 sampai 4 biji. Pelaku sengaja diletakan di depan pintu rumah warga saat tengah malam hari.

Sebanyak 4 sampai 7 rumah warga diteror OTK. Pelaku meletakkan benda menyerupai pocong berukuran mini.

Akibatnya warga heboh dengan adanya teror pocong ukuran kecil.

Kain putih yang menyerupai pocong itu kemudian dibuka bersama-sama di Kantor Desa Sruwi. Ternyata, kain itu berisikan daun kelor, daun jarah, hingga daun suruh.

Salah seorang warga yang diteror pocong, Rifai mengatakan bahwa pihaknya mengetahui saat membuka pintu rumah hendak menjalankan salat subuh pada Selasa (2/1/2023), pagi hari tadi.

