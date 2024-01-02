Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Relawan Ampera Sandi Uno For Ganjar Bangkitkan Jiwa Wirausaha Warga Palembang

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:42 WIB
Relawan Ampera Sandi Uno For Ganjar Bangkitkan Jiwa Wirausaha Warga Palembang
Relawan Ampera Sandi Uno for Ganjar menggelar pelatihan membuat sabun (Foto: Ist)
A
A
A

 

PALEMBANG - Guna mengembangkan usaha kreatif dan menciptakan komoditas yang memiliki daya saing tinggi, Ampera SandiUno For Ganjar menggelar kegiatan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan di Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Ketua Acara Pelatihan Sabun Cuci Piring, Kheni Al Khair, menyatakan, bisnis tersebut memiliki potensi yang besar dan membantu ibu rumah tangga mengurangi biaya pengeluaran sabun. Pelatihan tersebut digelar pada Rabu 27 Desember 2023 lalu.

"Kami telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk warga Kota Palembang khususnya kaum ibu-ibu. Dalam kesempatan kali ini, kami membuat pelatihannya itu membuat sabun cuci piring untuk usaha rumah tangga," kata Kheni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/1/2023).

Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya berharap dapat membuka wawasan masyarakat Palembang terhadap peluang usaha yang ada di sekitarnya.

Kheni menambahkan, bahwa pelatihan ini akan terus berlanjut, dan peserta terbaik akan menerima pelatihan tambahan, mulai dari proses perizinan hingga strategi pemasaran.

