HOME NEWS NUSANTARA

Polresta Pekanbaru Cek Rutan Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:48 WIB
Polresta Pekanbaru Cek Rutan Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Polresta Pekanbaru kunjungi Rutan jaga kondusifitas jelang Pemilu 2024. (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

PEKANBARU - Polresta Pekanbaru melakukan kunjungan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pekanbaru di Jalan Sialang Bungkuk, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Rabu (3/1/2024). Kunjungan kerja ini untuk dimaksudkan untuk melakukan kordinasi menciptakan pemilu damai.

Kapolresta Kombes Jeki Rahmat Mustika menjelaskan bahwa kedatangan untuk menjalin sinergitas antar dua lembaga terutama dalam menghadapi Pileg dan Pilres yang sebentar lagi akan digelar.

Dalam pertemuan itu Kapolresta Pekanbaru bertemu dengan Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru, Erwin S Siregar. "Kita berharap sinergitas antara Polresta Pekanbaru dan Rutan Kelas I Pekanbaru dapat terus terjalin dengan baik," ujar Kombes Jeki

BACA JUGA:

Deklarasi Pemilu Damai, Kapolri: Persatuan-Kesatuan Kekuatan Bangsa untuk Indonesia Lebih Baik 

Dalam kunjungan itu, Kapolresta Pekanbaru juga menyapa para para kelurga tahanan yang kebutulan sedang membesuk. Kapolresta Pekanbaru berpesan agar dalam pemilihan nanti bisa dilakukan dengan tertib walau ada berbeda pilihan.

Selain itu, Kapolresta didampingi Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Henky Poerwanto, dan Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra juga melakukan peninjauan ke para tahanan di sana. Selain itu, dia juga melihat beberapa napi yang sudah dibekali ilmu agar setelah keluar bisa mencari rezeki dengan baik. Mereka melihat produksi kopi yang dinamakan Coffe Raka, produksi bakery (jenis roti), dan kerajinan tangan lainnya. Kerajinan itu dikerjakan warga binaan.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru Sapto Winarno mengatakan bahwa dalam Pilpres dan Pileg di wilayahnya juga memiliki salah satu UPT Pemasyarakatan di wilayah Riau yang memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk memenuhi hak pilih warga binaan.

“Kita selalu terbuka dalam hal koordinasi dalam rangka menjalin sinergitas kepada seluruh aparat penegak hukum dan stakeholder yang lain," kata Sapto.

Menurut Sapto, hal itu dilakukan demi terwujudnya situasi yang aman dan kondusif jelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Halaman:
1 2
      
