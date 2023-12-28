Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kapolri Hadiri Deklarasi Pemilu Damai hingga Resmikan Gedung Baru Polda Jatim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |11:51 WIB
Kapolri Hadiri Deklarasi Pemilu Damai hingga Resmikan Gedung Baru Polda Jatim
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menghadiri deklarasi Pemilu Damai di Jawa Timur (Jatim), yang akan diikuti oleh pimpinan lembaga, tokoh agama, tokoh masyarakat, forum akademisi, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan informasi yang diterima, deklarasi Pemilu Damai itu sendiri akan diselenggarakan di Gedung Mahameru Polda Jatim. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis, 28 Desember 2023.

Selain deklarasi Pemilu Damai, Kapolri dijadwalkan juga akan meresmikan pembangunan tujuh gedung di jajaran Polda Jatim. Diantaranya adalah, Flat Batalyon D Pelopor Satbrimobda Jatim di Kabupaten Pamekasan.

Lalu, Flat Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Jatim di Kabupaten Banyuwangi. Gedung Pelayanan Satpas Polres Malang. Mapolres Sumenep. Kemudian, Gedung Pelayanan Hiperbarik, Fasilitas Diklat dan Gedung Manajemen RSB H.S. Samsoeri Mertojoso. Gedung Digital Forensik Bidlabfor Polda Jawa Timur. Dan, Gedung Rawat Inap dan Gedung Manajemen RSB TK III Nganjuk.

Selanjutnya, Kapolri juga bakal menghadiri kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial di Gedung Manajemen dan lapangan parkir Hemodialisis. Dalam kegiatan itu, akan dihadiri oleh 1.080 masyarakat. Sementara, terkait dengan kegiatan bakti sosial, akan disiapkan 1.100 paket sembako yang siap disalurkan kepada masyarakat. Disiapkan juga paket baksos sebanyak 200 untuk warga yang mengikuti khitanan.

(Awaludin)

      
