Polri Kerahkan 11.625 Personel Tangani Bencana di Sumatera-Aceh

JAKARTA – Polri mengerahkan kekuatan besar untuk menangani bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 11.625 personel diterjunkan ke daerah terdampak sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI guna memperkuat respons kebencanaan.

"Sesuai dengan perhatian Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa saat ini Polri telah mengerahkan kurang lebih 11.625 personel yang tergelar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Kapolri menjelaskan, personel tersebut berasal dari satuan kewilayahan dan ditugaskan untuk berbagai kegiatan penanganan bencana, mulai dari evakuasi korban, pembangunan fasilitas darurat, hingga dukungan operasional lanjutan di lapangan.

Adapun sebaran personel meliputi 5.064 personel di Polda Aceh, 4.277 personel di Polda Sumatera Utara, dan 2.284 personel di Polda Sumatera Barat.

Selain itu, Polri juga menyiapkan 239 personel tambahan yang dijadwalkan tiba pada 23 Desember 2025 sebagai penguatan lanjutan. Tak hanya itu, sebanyak 1.000 personel cadangan turut disiagakan dalam rangka Operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).

(Awaludin)