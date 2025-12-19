Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, Sejumlah Wilayah Tetapkan Status Transisi Darurat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |13:09 WIB
Bencana Sumatera, Sejumlah Wilayah Tetapkan Status Transisi Darurat
Bencana Sumatera, Sejumlah Wilayah Tetapkan Status Transisi Darurat
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah daerah terdampak bencana Sumatera kini tidak lagi berada pada tahap tanggap darurat, melainkan beralih ke masa transisi. Penetapan status transisi darurat dilakukan sesuai perkembangan penanganan di masing-masing wilayah.

Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat konferensi pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

“Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat, meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi penanganan bencana di masing-masing kabupaten/kota,” kata Pratikno.

Namun Pratikno tidak menjelaskan secara rinci daerah mana saja yang telah menetapkan status transisi darurat bencana.

Pratikno menuturkan, pemerintah mulai memfokuskan perhatian pada penyediaan hunian bagi warga terdampak.

Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap telah dimulai di sejumlah lokasi dengan proses pendataan penerima manfaat.

“Huntara (hunian sementara) dan hunterap (hunian tetap) telah mulai dibangun di berbagai lokasi dengan proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, konstruksi awal dari kerjasama berbagai pihak terkait, TNI, Polri, semuanya membantu,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190832//mendagri-GgzL_large.jpg
Bendera Putih Berkibar di Aceh, Pemerintah: Dengan Kerendahan Hati, Kami Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190823//banjir-VaOJ_large.jpg
Banjir Meluas, 806 Rumah di Serang Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809//rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190789//purbaya-tkw3_large.jpg
Viral Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak, Purbaya: Enggak Ada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190761//rano_karno-kpYf_large.jpg
Rano Karno Sebut Pemprov DKI Terus Salurkan Bantuan ke Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190759//normalisasi_sungai_di_sibolga-l0Ts_large.jpg
Pemulihan Bencana di Sibolga, Normalisasi Sungai Digencarkan hingga Bangun Hunian Tetap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement