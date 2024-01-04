Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Bom di Peringatan Pemakaman Komandannya Tewaskan 95 Orang, Iran Bersumpah Lakukan Pembalasan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |06:34 WIB
Foto: Reuters.
TEHERAN Iran bersumpah akan melakukan pembalasan setelah serangan teroris di dekat acara peringatan pemakaman komandan Qassem Soleimani pada Rabu, (3/1/2024), menewaskan hampir 100 orang dan melukai ratusan lainnya.

Televisi pemerintah Iran melaporkan ledakan pertama, yang disusul ledakan kedua, setelah 20 menit dalam acara peringatan empat tahun yang ramai di pemakaman tempat Soleimani dimakamkan di kota Kerman di tenggara. 

Presiden Iran Ebrahim Raisi mengutuk "kejahatan keji dan tidak manusiawi" tersebut, dan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei bersumpah akan membalas dendam atas dua pemboman berdarah tersebut.

“Penjahat yang kejam… harus tahu bahwa mereka akan ditindak tegas mulai sekarang dan… tidak diragukan lagi akan ada tanggapan yang keras,” kata Khamenei dalam sebuah pernyataan, menurut media pemerintah yang dilansir Reuters.

Menteri Kesehatan Iran Bahram Eynollahi mengatakan kepada TV pemerintah bahwa jumlah korban tewas mencapai 95 orang, turun dari 103 orang, dan mengatakan 211 orang lainnya terluka. Ini menjadikan serangan tersebut yang paling mematikan dalam sejarah Republik Islam, yang pernah menghadapi insiden serupa di masa lalu dari berbagai kelompok, termasuk ISIS.

