BPBD DKI Imbau Warga Jakarta Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

JAKARTA - Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang mengimbau warga ibukota untuk mewaspadai cuaca ekstrem selama sepekan ke depan pada pertengahan Januari 2024.

"Kami sampaikan pembaruan informasi kondisi dinamika cuaca di Jakarta dan Bodetabek," ujar Michael, Kamis (4/1/2024).

Ia menjelaskan, secara umum potensi hujan di Jabodetabek masih cukup intens.

"Konsentrasi pertumbuhan awan hujan secara umum masih tinggi di wilayah selatan Jakarta. Demikian disampaikan, untuk menjadi kewaspadaan bersama," kata Michael.

BACA JUGA: Sejumlah Titik di Bekasi Tergenang Banjir Usai Hujan Deras

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto pada 3 Januari 2024 menyebutkan dalam sepekan terakhir, cuaca ekstrem berupa hujan lebat turut memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di beberapa daerah.

Setelah melakukan monitoring kondisi cuaca untuk mengantisipasi peningkatan cuaca ekstrem, dan berdasarkan analisis terkini diidentifikasi hingga sepekan kedepan terdapat kondisi dinamika atmosfer yang memicu adanya potensi cuaca ekstrem.

Dengan memperhatikan kondisi dinamika atmosfer diatas, maka untuk sepekan kedepan 3 - 10 Januari 2024 perlu diwaspadai potensi hujan intensitas hingga lebat di sejumlah provinsi termasuk wilayah DKI Jakarta.

Pada siang hingga menjelang malam hari, perlu diwaspadai potensi hujan intensitas hingga lebat di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Tangerang Selatan, Kab. Tangerang bagian selatan, Kab. Bekasi bagian selatan.