HOME NEWS NEWS

Tiru Harvard, Mahfud MD Ingin Universitas Menyiapkan Lulusan yang Mampu Wirausaha

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |14:45 WIB
Tiru Harvard, Mahfud MD Ingin Universitas Menyiapkan Lulusan yang Mampu Wirausaha
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indoensia (Menko Polhukam) Mahfud MD menginginkan universitas di Indonesia bisa menyiapkan lulusan yang mampu berwirausaha.

Menurutnya, kehadiran para wirausaha akan membuka lapangan kerja baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan universitas justru punya peran pentng menanamkan pendidikan kewirausahaan. Sebab, para entrepenerur yang menguasai bisnis gobal banyak yang lahir dari bangku perguruan tinggi.

Dia bahkan memberikan contoh beberapa universitas ternama dunia yang lulusannya justru bukan mencari lowongan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja.

"Stanford University 34 persen lulusannya membangun bisnis sendiri. Harvard mencapai 28 persen, dan Oxforrd university 27 persen," kata Mahfud MD saat memberikan kata sambutan secara daring untuk Wisuda Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Sabtu (6/1/2024).

Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Dalam pepres itu Presiden Jokowi menargetkan pertumbuhan wirausaha 3,95 persen dari total penduduk Indonesia di 2024.

