Panik Dikejar Warga, Pencuri Motor Nyungsep Terjatuh

LAMPUNG TIMUR - Seorang pelaku pencurian berinisial FF (21), berhasil diamankan warga usai terjatuh dari sepeda motor di Desa Way Jepara, Kecamatan Way Jepara.

Warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur itu ditangkap warga pada Rabu 3 Januari 2024 usai mengalami kecelakaan.

Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar mengatakan, pelaku mengalami kecelakaan setelah melakukan pencurian di wilayah Dusun Way Andak, Desa Labuhan Ratu 2, Kecamatan Way Jepara.

"Jadi saat berusaha melarikan diri, pelaku ini diduga terjatuh dari sepeda motornya, di jalan raya Desa Way Jepara, Kecamatan Way Jepara," ujar Rizal dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Rizal menuturkan, saat mengetahui pelaku terjatuh, korban WD (17) yang melakukan pengejaran pun berhenti. Namun, korban langsung diancam menggunakan senjata tajam jenis pisau oleh pelaku.