Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HUT Ke-44 Satpam, Polisi Titip Pesan Turut Sukseskan Pemilu 2024 Damai

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:40 WIB
HUT Ke-44 Satpam, Polisi Titip Pesan Turut Sukseskan Pemilu 2024 Damai
Polisi ajak satpam turut serta sukseskan Pemilu 2024 Damai (Foto: Istimewa)
A
A
A

ROKAN HULU - Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono memberikan bantuan sosial dan anjangsana dalam rangka HUT ke-44 Satpam yang dilaksanakan di Panti Asuhan Al Khairiyah, Kecamatan Rambah, Sabtu (6/1/2024).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Panti Asuhan Al Khairiyah, Ketua Pelaksana HUT Satpam, personil Polres Rokan Hulu dan Polsek Rambah serta anak-anak dari panti asuhan.

Dalam keteangan yang diterima, Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara tersebut dengan baik.

“Selamat ulang tahun bagi satpam-satpam di wilayah Rokan Hulu. Satpam ini adalah sebagai perpanjangan tangan Polri di setiap-setiap perusahaan,” kata Budi Setiyono.

Ia juga meminta kepada anak-anak panti asuhan agar giat belajar untuk bisa menjadi sukses dan bisa menjadikan pengasuh sebagai orang tua mereka.

“Saya selaku Kapolres Rokan Hulu mengajak agar kita ikut mensukseskan pemilu damai dan bersama-sama datang ke TPS untuk memilih,” cakapnya.

“Jangan sampai ada perpecahan diantara kita, wajar kalau berbeda pilihan, jaga situasi kondusifitas di wilayah Rokan Hulu selama gelaran masa Pemilu, mari kita bersama-sama sukseskan Pemilu 2024 dengan damai,” tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement