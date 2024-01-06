HUT Ke-44 Satpam, Polisi Titip Pesan Turut Sukseskan Pemilu 2024 Damai

Polisi ajak satpam turut serta sukseskan Pemilu 2024 Damai (Foto: Istimewa)

ROKAN HULU - Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono memberikan bantuan sosial dan anjangsana dalam rangka HUT ke-44 Satpam yang dilaksanakan di Panti Asuhan Al Khairiyah, Kecamatan Rambah, Sabtu (6/1/2024).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Panti Asuhan Al Khairiyah, Ketua Pelaksana HUT Satpam, personil Polres Rokan Hulu dan Polsek Rambah serta anak-anak dari panti asuhan.

Dalam keteangan yang diterima, Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara tersebut dengan baik.

“Selamat ulang tahun bagi satpam-satpam di wilayah Rokan Hulu. Satpam ini adalah sebagai perpanjangan tangan Polri di setiap-setiap perusahaan,” kata Budi Setiyono.

Ia juga meminta kepada anak-anak panti asuhan agar giat belajar untuk bisa menjadi sukses dan bisa menjadikan pengasuh sebagai orang tua mereka.

“Saya selaku Kapolres Rokan Hulu mengajak agar kita ikut mensukseskan pemilu damai dan bersama-sama datang ke TPS untuk memilih,” cakapnya.

“Jangan sampai ada perpecahan diantara kita, wajar kalau berbeda pilihan, jaga situasi kondusifitas di wilayah Rokan Hulu selama gelaran masa Pemilu, mari kita bersama-sama sukseskan Pemilu 2024 dengan damai,” tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)