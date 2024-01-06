Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

HT Sebut Mahfud MD Sosok Tepat yang Bisa Bikin Indonesia Maju

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |05:27 WIB
HT Sebut Mahfud MD Sosok Tepat yang Bisa Bikin Indonesia Maju
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
DEMAK - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebut Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD merupakan sosok yang tepat untuk membuat Indonesia maju. Hal itu disampaikannya saat membuka Sholawatan Persatuan Indonesia di Kabupaten Demak, Jumat (5/1).

Awalnya HT menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang menginginkan agar Indonesia bisa maju. Menurutnya untuk menjadi negara maju salah satu caranya ialah menindak tegas tindak pidana korupsi.

"Salah satu yang harus diberantas apa? korupsi," kata HT dalam sambutannya, Jumat (5/1/2024).

Ia kemudian menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu merupakan salah satu tokoh anti korupsi. Sehingga di bawah kepemimpinan Mahfud pun, Indonesia akan tegas memberantas korupsi.

"Kalau Indonesia mau maju, korupsi harus diberantas dan pak Mahfud adalah orang ynag paling tepat untuk pemberantasan korupsi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan sebagai seorang pemilih dalam pemilu 2024, jangan terlalu percaya dengan program-program yang disampaikan melalui media massa.

