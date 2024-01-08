Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Liliana: Perindo Hadir untuk Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:19 WIB
JAKARTA - Caleg DPR Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana T Tanoesoedibjo menggelar bazar murah dan pemeriksaan kesehatan di Posko Presgan, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu 6 Januari 2024.

Liliana maju dari partai yang diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo, dan mengusung Ganjar-Mahfud mengatakan, kegiatan bazar murah untuk menyejahterakan rakyat.

"Sesuai dengan tujuan Partai Perindo ya untuk kesejahteraan rakyat, di mana kita tahu setiap terjun ke masyarakat kita mengusahakan masyarakat sejahtera tentunya," tegas Liliana.

Liliana yang juga Ketua Umum Kartini Perindo itu menuturkan antusias masyarakat luar biasa dengan adanya bazar murah dan pemeriksaan kesehatan. Masyarakat nyaman dengan perjuangan Partai Perindo yang dikenal partai modern, peduli rakyat kecil, dan gigih menciptakan lapangan pekerjaan.

