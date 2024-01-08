Kisruh Menhan AS Sakit, Gedung Putih Tidak Diberitahu Selama Berhari-hari saat Austin Dirawat di RS

Gedung Putih tidak diberitahu berhari-hari saat Menhan AS dirawat di RS (Foto: Reuters)

NEW YORK – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak diberitahu selama berhari-hari bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah dirawat di rumah sakit (RS).

Hal ini diungkapkan seorang pejabat kepada media AS.

Austin, 70, diketahui dirawat di Pusat Medis Walter Reed pada Senin (1/1/2024) karena komplikasi setelah operasi.

Seorang pejabat mengatakan kepada mitra BBC AS, CBS, bahwa Gedung Putih baru diberitahu mengenai hal ini hingga setidaknya Kamis (4/1/2024) pagi.

Austin telah menerima tanggung jawab atas kurangnya komunikasi.

"Saya menyadari saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan memastikan masyarakat mendapat informasi yang tepat," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Saya berkomitmen untuk melakukan yang lebih baik,” lanjutnya.

Menteri Pertahanan berada tepat di bawah presiden dalam rantai komando militer AS.

“Penting untuk mengatakan: ini adalah prosedur medis saya, dan saya bertanggung jawab penuh atas keputusan saya mengenai pengungkapan informasi,” ujarnya.

“Saya sangat senang bisa pulih dan berharap dapat segera kembali ke Pentagon,” terangnya.

Dia diperkirakan masih dirawat di rumah sakit namun juru bicara departemen pertahanan yang dikutip oleh kantor berita AFP mengatakan dia melanjutkan tugas penuhnya pada Jumat (5/1/2024).