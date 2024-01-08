Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Raih 152 Kursi, PM Sheikh Hasina Menang ke-4 Kalinya Berturut-turut dalam Pemilu Kontroversial

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |08:14 WIB
Raih 152 Kursi, PM Sheikh Hasina Menang ke-4 Kalinya Berturut-turut dalam Pemilu Kontroversial
PM Bangladesh terpilih kembali menajdi PM ke-4 kalinya berturut-turut dalam pemilu kontroversial (Foto: Reuters)
A
A
A

DHAKA - Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina telah mengamankan masa jabatannya yang keempat berturut-turut dalam pemilu yang kontroversial.

Hasina akan menjabat lima tahun lagi setelah partainya Liga Awami dan sekutunya memenangkan setidaknya 152 dari 300 kursi parlemen yang diperebutkan.

Karena oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) memboikot pemilu tersebut, partai Hasina dan sekutunya diperkirakan juga akan memenangkan sisa kursi.

BNP menuduh pemilu itu palsu. Hasil pemilu yang digelar pada Minggu (7/1/2024) ini terjadi setelah penangkapan massal terhadap para pemimpin dan pendukung BNP.

Angka resmi menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah, yaitu sekitar 40%, meskipun para kritikus mengatakan angka tersebut mungkin saja dilebih-lebihkan.

Partai Independen yang hampir semuanya dari Liga Awami sendiri meraih 45 kursi dan Partai Jatiya meraih delapan kursi. Hasilnya diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada Senin nanti.

Ini merupakan masa jabatan kelima bagi Hasina, yang pertama kali menjadi perdana menteri pada 1996 dan terpilih kembali pada 2009, dan tetap berkuasa sejak saat itu.

“Saya berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa demokrasi harus terus berlanjut di negara ini,” katanya kepada wartawan saat memberikan suaranya.

Human Rights Watch (HRW) memperkirakan hampir 10.000 aktivis ditangkap setelah demonstrasi oposisi pada tanggal 28 Oktober berubah menjadi kekerasan, yang mengakibatkan kematian sedikitnya 16 orang dan melukai lebih dari 5.500 orang. Mereka menuduh pemerintah mengisi penjara dengan lawan politik Liga Awami yang berkuasa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038174/uae-penjarakan-57-warga-bangladesh-karena-protes-terhadap-pemerintahnya-sendiri-JOjhMZPUc1.jpg
UAE Penjarakan 57 Warga Bangladesh karena Protes Terhadap Pemerintahnya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/18/3037459/ma-bangladesh-batalkan-aturan-kuota-pekerjaan-setelah-demo-mahasiswa-yang-tewaskan-setidaknya-114-orang-phe1ZyYqlw.jpg
MA Bangladesh Batalkan Aturan Kuota Pekerjaan Setelah Demo Mahasiswa yang Tewaskan Setidaknya 114 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036754/kerusuhan-bangladesh-kemlu-ri-dan-kbri-dhaka-pastikan-wni-aman-dan-selamat-P9MpVBuMiD.jpg
Kerusuhan Bangladesh, Kemlu RI dan KBRI Dhaka Pastikan WNI Aman dan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036513/kerusuhan-bangladesh-polisi-tembakkan-gas-air-mata-dan-peluru-karet-ke-para-pelajar-yang-blokade-jalanan-yuRvUmjPNm.jpg
Kerusuhan Bangladesh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata dan Peluru Karet ke Para Pelajar yang Blokade Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036491/protes-tewaskan-32-orang-bangladesh-keluarkan-peringatan-keamanan-tingkat-tinggi-r5usQzaXEg.jpg
Protes Tewaskan 32 Orang, Bangladesh Keluarkan Peringatan Keamanan Tingkat Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036472/kerusuhan-bangladesh-tewaskan-32-orang-pengunjuk-rasa-bakar-kantor-pusat-tv-negara-eCDkKyQ81Y.jpg
Kerusuhan Bangladesh Tewaskan 32 Orang, Pengunjuk Rasa Bakar Kantor Pusat TV Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement