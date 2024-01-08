Advertisement
INTERNATIONAL

Bocah Palestina Usia 3 Tahun Tewas Ditembak Polisi Israel di Pos Pemeriksaan Tepi Barat

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |10:38 WIB
Bocah Palestina Usia 3 Tahun Tewas Ditembak Polisi Israel di Pos Pemeriksaan Tepi Barat
Bocah Palestina usia 3 tahun tewas ditembak polisi Israel di pos pemeriksaan Tepi Barat (Foto: AFP)
TEPI BARAT – Seorang anak perempuan Palestina berusia tiga tahun ditembak dan dibunuh ketika pasukan Israel menembaki sebuah kendaraan yang menyerang sebuah pos pemeriksaan militer di Tepi Barat yang diduduki.

Polisi Israel menyebut insiden tersebut sebagai serangan teror kendaraan dan mengonfirmasi bahwa pria dan wanita di dalam kendaraan tersebut, yang menyerang polisi perbatasan di pos pemeriksaan militer Ras Bidu pada Minggu (7/1/2024), ditembak dan dibunuh. Pos pemeriksaan tersebut terletak di Tepi Barat, sekitar 10 kilometer (6,21 mil) barat laut Yerusalem.

Saat polisi menembaki para penyerang, seorang gadis berusia tiga tahun yang mengendarai kendaraan berbeda juga ikut tertembak.

Magen David Adom, dari layanan medis darurat Israel, mengatakan anak yang tidak sadarkan diri itu dibawa ke tim mereka dan dinyatakan meninggal setelah pemeriksaan medis.

Layanan medis darurat Israel mengatakan dua orang lainnya terluka, salah satunya adalah seorang wanita berusia 20 tahun. Dia dirawat oleh paramedis dan sepenuhnya sadar serta dalam kondisi ringan dengan cedera anggota badan.

Sebelumnya, tentara Israel mengatakan mereka telah “menyelesaikan pembongkaran” struktur komando Hamas di Jalur Gaza utara.

Juru Bicara Militer Daniel Hagari mengatakan kepada wartawan bahwa militan Palestina kini beroperasi di wilayah tersebut hanya secara sporadis dan “tanpa komandan”. Dia mengatakan Israel telah membunuh sekira 8.000 militan di Gaza utara. BBC tidak dapat memverifikasi angka ini secara independen.

Halaman:
1 2
      
