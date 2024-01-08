Profil Italy Tagner, Pejabat Israel di Bahrain yang Pernah Bahas Normalisasi Indonesia dan Israel

Profil Italy Tagner, pejabat Israel di Bahrain yang pernah bahas normalisasi Israel-Indonesia (Foto: Flickr)

ISRAEL - Pengalaman gabungan Itay Tagner selama 25 tahun di bidang bisnis dan diplomasi, tersebar di 4 benua sebagai eksekutif bisnis senior, konsultan, dan diplomat senior.

Itay Tagner adalah Co-Founder dan menjabat sebagai Managing General Partner di Keren-Yam. Sebelumnya, ItaLy menjabat sebagai Utusan Khusus Israel untuk Energi, yang meresmikan struktur bisnis internasional dan regional di gas, listrik, dan energi terbarukan.

Kemudian, Itay menjadi kepala kedutaan Israel pertama di Bahrain dan benar-benar membangun hubungan antara kedua negara di lapangan. Itay meraih gelar B.A. Manajemen Publik, dan gelar M.A. dalam konsultasi Organisasi serta Resolusi dan Negosiasi Konflik.

Melansir Middle East Monitor, Itay tampak berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto di sela-sela Konferensi Dialog IISS Manama tahunan Bahrain. Pertemuan keduanya menimbulkan spekulasi terkait normalisasi hubungan antara Israel dengan Indonesia, menyusul kesepakatan Abraham yang ditengahi AS.