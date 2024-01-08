Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP : Prabowo Harusnya Paham Data-Data Kemenhan yang Disampaikan Ganjar Pranowo

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |18:09 WIB
Sekjen PDIP : Prabowo Harusnya Paham Data-Data Kemenhan yang Disampaikan Ganjar Pranowo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MPI/ Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan menilai sudah seharusnya calon presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan (Menhan) aktif memahami data-data yang diungkap oleh Ganjar Pranowo pada saat debat ketiga capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam.

Hal ini dikatakan Sekjen DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Prabowo yang mengajak Ganjar dan Anies Baswedan untuk melakukan pertemuan secara khusus di luar debat untuk membeberkan data-data terkait pertahanan.

"Kalo data-data Kemenhan yang disampaikan oleh pak Ganjar, itu kan seharusnya pak Prabowo sebagai Menhan saat memahami seluruh data itu. Bagaimana penurunan terhadap indeks dari kemampuan pertahanan kita itu mengalami penurunan di tengah-tengah kenaikan belanja pertahanan yang luar biasa," kata Hasto dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement