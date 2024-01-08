Sekjen PDIP : Prabowo Harusnya Paham Data-Data Kemenhan yang Disampaikan Ganjar Pranowo

JAKARTA - PDI Perjuangan menilai sudah seharusnya calon presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan (Menhan) aktif memahami data-data yang diungkap oleh Ganjar Pranowo pada saat debat ketiga capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam.

Hal ini dikatakan Sekjen DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Prabowo yang mengajak Ganjar dan Anies Baswedan untuk melakukan pertemuan secara khusus di luar debat untuk membeberkan data-data terkait pertahanan.

"Kalo data-data Kemenhan yang disampaikan oleh pak Ganjar, itu kan seharusnya pak Prabowo sebagai Menhan saat memahami seluruh data itu. Bagaimana penurunan terhadap indeks dari kemampuan pertahanan kita itu mengalami penurunan di tengah-tengah kenaikan belanja pertahanan yang luar biasa," kata Hasto dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

