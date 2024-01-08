Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,6 Guncang Pidie Jaya Aceh Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |08:44 WIB
Gempa M4,6 Guncang Pidie Jaya Aceh Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Pidie Jaya, Aceh, Senin 8 Januari 2024, pukul 08.21 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 27 km Barat Daya Pidie Jaya Aceh pada koordinat 4.85 Lintang Utara – 96.08 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.6, 08-Jan-2024 08:21:10WIB, Lok:4.85LU, 96.08BT (27 km BaratDaya KAB-PIDIEJAYA-ACEH), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
BMKG gempa Pidie Jaya gempa
