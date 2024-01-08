Gempa M4,6 Guncang Pidie Jaya Aceh Pagi Ini

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Pidie Jaya, Aceh, Senin 8 Januari 2024, pukul 08.21 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 27 km Barat Daya Pidie Jaya Aceh pada koordinat 4.85 Lintang Utara – 96.08 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.6, 08-Jan-2024 08:21:10WIB, Lok:4.85LU, 96.08BT (27 km BaratDaya KAB-PIDIEJAYA-ACEH), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fakhrizal Fakhri )