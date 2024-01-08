Gempa Guncang Garut, Getarannya Terasa hingga Sukabumi

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,7 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Gempa yang hanya berkedalaman 6 kilometer tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 07.26 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di darat, tepatnya 8 kilometer barat laut Kabupaten Garut. Sementara itu, kedalaman gempa hanya 6 km.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 2.7, Kedalaman: 6 km, 08 Jan 2024 07:26:07 WIB, Koordinat: 7.20 LS-107.82 BT (Pusat gempa berada di Darat 8 km Barat Laut Kab. Garut) #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Gempa tersebut dilaporkan terasa di Garut hingga Sukabumi. Belum diketahui dampak dari gempa dangkal tersebut. Namun, warga Garut diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"#Gempa (UPDATE) Mag:2.7, 08-Jan-24 07:26:07 WIB, Lok:7.20 LS, 107.82 BT (Pusat gempa berada di Darat 8 km Barat Laut Kab. Garut), Kedlmn:6 Km Dirasakan (MMI) II Garut, II Sukabumi #BMKG," tulis @infoBMKG.

(Fakhrizal Fakhri )