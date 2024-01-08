Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terinspirasi Program Indonesia Berdaya Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Bazar Murah di Lampung

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |10:18 WIB
Terinspirasi Program Indonesia Berdaya Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Bazar Murah di Lampung
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BANDAR LAMPUNG - Relawan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Crivisaya Ganjar menggagas "Bazar Murah Tebus 5000" sebagai bentuk kontribusi nyata untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi warga dan UMKM di Jalan Purnawirawan V, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung.

Koordinator Wilayah Crivisaya Ganjar Lampung, Harsya Billy menjelaskan bazar murah 5000 ini melibatkan para pelaku UMKM yang menggeluti bidang kuliner hingga fesyen.

Dagangan yang dijajakan pun tak membuat kantong jebol, cukup dengan Rp5.000 saja para warga bisa menikmati aneka macam jajanan menggugah selera seperti pempek, bakso, es teh manis. Tak hanya itu, bahkan pakaian layak pakai juga tersedia di sana.

"Hari ini kita Crivisaya Ganjar Lampung mengadakan kegiatan bazar tebus serba 5000. Jadi ada bazar varian makanan yang porsinya cukup besar kita hargain 5000 subsidi dari Pak Ganjar gitu," jelas Billy, Senin (8/1/2024).

Tak pelak, kehadiran bazar murah ala simpatisan Ganjar-Mahfud itu pun meraih animo warga khususnya para emak-emak. Mereka pun langsung memborong semua dagangan sampai ludes.

Billy mengakui keterlibatan UMKM di bazar murah ini merupakan strategi simpatisan Ganjar-Mahfud supaya mendorong pelaku UMKM semakin menggeliat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement