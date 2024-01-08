Terinspirasi Program Indonesia Berdaya Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Bazar Murah di Lampung

BANDAR LAMPUNG - Relawan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Crivisaya Ganjar menggagas "Bazar Murah Tebus 5000" sebagai bentuk kontribusi nyata untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi warga dan UMKM di Jalan Purnawirawan V, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung.

Koordinator Wilayah Crivisaya Ganjar Lampung, Harsya Billy menjelaskan bazar murah 5000 ini melibatkan para pelaku UMKM yang menggeluti bidang kuliner hingga fesyen.

Dagangan yang dijajakan pun tak membuat kantong jebol, cukup dengan Rp5.000 saja para warga bisa menikmati aneka macam jajanan menggugah selera seperti pempek, bakso, es teh manis. Tak hanya itu, bahkan pakaian layak pakai juga tersedia di sana.

"Hari ini kita Crivisaya Ganjar Lampung mengadakan kegiatan bazar tebus serba 5000. Jadi ada bazar varian makanan yang porsinya cukup besar kita hargain 5000 subsidi dari Pak Ganjar gitu," jelas Billy, Senin (8/1/2024).

Tak pelak, kehadiran bazar murah ala simpatisan Ganjar-Mahfud itu pun meraih animo warga khususnya para emak-emak. Mereka pun langsung memborong semua dagangan sampai ludes.

Billy mengakui keterlibatan UMKM di bazar murah ini merupakan strategi simpatisan Ganjar-Mahfud supaya mendorong pelaku UMKM semakin menggeliat.