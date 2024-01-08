Polda Banten Terjunkan 1.324 Personel Amankan Kunjungan Jokowi ke Banten

SERANG - Polda Banten menyiagakan 1.324 personel untuk pengamanan kunjungan presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Banten, Senin (8/1/2024).

Para anggota Korps Bhayangkara menyebar di beberapa titik seperti Serang dan Kabupaten Lebak.

"Personel dari Polda jajaran yang terlibat itu 1.324 orang, mereka sudah berjaga," kata Kabid Humas Polda Banten, AKBP Didik Haryanto.

Menurut Didik, Presiden Jokowi akan mengunjungi dua wilayah di Provinsi Banten yakni Serang dan Lebak dengan salah satu agendanya peresmian revitalisasi Terminal Pakupatan juga Waduk Karian.

"Sejak dua hari kemarin petugas sudah bersiap mulai dari rapat bersama TNI hingga pengamanan lainnya untuk mengamankan kedatangan Pak Jokowi ke Banten," tandasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi juga diagendakan akan blusukan di Pasar Rangkasbitung bahkan mengecek gudang Bulog di Serang.

(Fakhrizal Fakhri )