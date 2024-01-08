Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh Pesta Pernikahan di Tengah Banjir, Tamu Rela Basah-basahan

Budi Utomo , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |16:20 WIB
Heboh Pesta Pernikahan di Tengah Banjir, Tamu Rela Basah-basahan
Pesta pernikahan digelar saat banjir. (Foto: Budi Utomo)
A
A
A

JAMBI – Pesta pernikahan terpaksa digelar saat kondisi banjir di Kabupaten Tebo, Jambi. Meski di tengah genangan banjir, para tamu undangan ini tetap berdatangan meski pakaiannya basah saat menghadiri pesta Pernikahan Huzil Asbari dan Windi Oktavia. Acara digelar di Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Minggu (7/1/2024).

Banjir yang menggenangi lokasi hajatan kedua mempelai ini merupakan air dari luapan Sungai Batanghari dan air limpahan dari hulu sungai yang terjadi sejak sepekan terakhir. Pesta pernikahan diadakan di tengah genangan air dengan ketinggian air mencapai 40 cm.

 BACA JUGA:

Salah seorang anggota keluarga mempelai, Khairul mengatakan, resepsi pernikahan tersebut tetap harus diadakan karena momen bahagia ini jauh-jauh hari sudah ditentukan oleh keluarga kedua mempelai. Bahkan, pihak keluarga mengaku seluruh persiapan dari mulai tenda maupun undangan untuk para tamu sudah 100 persen disebar dan tak mungkin mereka tunda.

