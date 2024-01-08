Banjir Kepung 4 Kecamatan di Karawang, 748 KK Terdampak dan 588 Rumah Terendam

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaporkan, ada empat kecamatan di Kabupaten Karawang terendam banjir yang telah berlangsung sejak 31 Desember 2023 hingga awal Januari 2024.

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, empat kecamatan ini ada di Telukjambe Barat, Karawang Barat, Kecamatan Telukjambe Timur, Rawamerta.

"Kecamatan Telukjambe Barat ada dua 2 desa yang terdampak, Desa Karangligar dan Desa Mekarmulya. Jumlah terdampak masing-masing desa berbeda-beda," ucap Hadi, Senin (8/1/2024).

Hadi menyebut, jumlah terdampak di Desa Karangligar ada 568 Kepala Keluarga (KK) atau 1.636 jiwa. Dari jumlah itu, ada 109 orang usia balita 10 bayi, dan 441 rumah terendam. Ada juga 7 fasilitas ibadah, 3 fasilitas pendidikan dan 327 warga mengungsi.

"Sedangkan Desa Mekarmulya jumlah terdampak 82 KK, 238 jiwa, balita 14, bayi 1, 65 rumah terendam. Adapun total terdampak Kecamatan Telukjambe Barat 650 KK, 1.874 jiwa, 123 balita, 11 bayi 506 rumah terendam, 7 fasilitas ibadah, 3 fasilitas pendidikan, 327 jiwa mengungsi," tuturnya.

Untuk dampak banjir di Kecamatan Karawang Barat, Hadi mengatakan, terjadi di dua kelurahan yakni Kelurahan Tanjungmekar dan Kelurahan Karawang Kulon. Total terdampak di wilayah ini, ada 29 KK, 106 jiwa, 4 balita, dan 30 reumah terndam.

"Rinciannya, Kelurahan Tanjungmekar jumlah terdampak ada 12 KK, 53 jiwa, 2 balita, 15 rumah terendam. Kelurahan Karawang Kulon, jumlah terdampak ada 17 KK, 53 jiwa, 2 balita,15 rumah terendam," ungapnya.

Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Rawamerta. Hadi mengatakan, untuk wilayah Kecamatan Telukjambe Timur ada satu desa yang terdampak yaitu Desa Sukamakmur. Sedangkan Rawamerta juga hanya satu, Desa Panyingkiran.

"Total terdampak Kecamatan Telukjambe Timur ada 57 KK, 158 jiwa, 6 balita, 17 lansia, 40 rumah terendam, 9 hektare sawah terendam. Total Terdampak Kecamatan Rawamerta ada 12 KK, 37 jiwa, 12 rumah terendam," katanya.