Polisi Pastikan Rumah Kos di Malang Jadi Lokasi Pembunuhan dan Mutilasi Pengusaha Kafe

MALANG - Tukang pijat di Malang tega menghabisi nyawa dan memutilasi pengusaha kafe asal Surabaya. Korban diduga dihabisi dan dimutilasi di rumah kosnya di Jalan Raya Sawojajar Gang 13 A Nomor 12 RT 1 RW 3, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto mengungkapkan, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kepada tersangka serta sejumlah saksi, Abdul Rahman pelaku pembunuhan dan mutilasi memang menghabisi nyawa korbannya di rumah kos.

"Betul (lokasi pembunuhan dan mutilasi) jadi kejadian di lokasi kos atau kontrakan dari pelaku Sawojajar Gang 13 A," kata Danang Yudanto, ditemui di Mapolresta Malang Kota, Senin (8/1/2024) siang.

Tapi pihaknya masih menyelidiki lebih dalam terkait keterangan dari saksi-saksi lain. Padahal, beberapa warga sekitar atau tetangga rumah kos tak mendengar adanya pertikaian antara keduanya, sebelum akhirnya Rahman sapaan tukang pijat asal Probolinggo itu membunuh Adrian Prawono.

"Untuk saksi-saksi yang lain saat ini kita masih dalam pemeriksaan, untuk mengetahui apakah saat itu ada saksi lain yang menyaksikan, sehingga nanti akan kita sampaikan di Insya Allah hari Kamis," terangnya.

Kepolisian juga masih mendalami keterlibatan istri tersangka yang diketahui warga selama ini tinggal bersama Rahman di rumah kos tersebut. Tapi pihaknya masih melaksanakan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk kepada terduga istri tersangka.

"Saat ini untuk keterangan saksi lain, kita masih pemeriksaan. Nanti kita sesuaikan apakah ada sesuai dengan keterangan saksi lain, sehingga alibi-alibi yang mungkin digunakan bisa kita patahkan," bebernya.

Menurut Danang, seusai dibunuh dengan dibacok menggunakan celurit yang tersimpan di dekat meja rumah kos pelaku. Rahman lalu memutilasi dengan memotong-motong tubuh Adrian dan membuangnya ke beberapa lokasi.

Sebelumnya diberitakan, dugaan kasus pembunuhan dan mutilasi kembali terjadi di Kota Malang. Kasus ini terungkap berkat adanya temuan mobil dan handphone milik korban, yang menjadi jalan polisi menemukan potongan kepala korban di tepi Sungai Bango, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang.

Lokasi pembunuhan dan mutilasi diduga pada rumah kos di Jalan Raya Sawojajar Gang 13 A Nomor 12 RT 1 RW 3, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Diketahui korban merupakan pengusaha kafe asal Surabaya yang tengah menjadi pasien pijat di prakteknya.