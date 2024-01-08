Miris! Dipicu Cemburu, Wajah ABG Cantik di Palembang Disayat Pakai Silet

PALEMBANG - NDS (17), seorang remaja perempuan Anak Baru Gede (ABG), warga Jalan Ki Gede Ing Suro, Kecamatan Ilir Barat II Palembang dianiaya temannya berinisial VN.

Tamjid (65), orangtua korban mengatakan, bahwa aksi penganiayaan yang dialami anaknya, Sabtu (6/1/2024) lalu, tersebut diduga karena rasa cemburu pelaku VN.

"Anak saya mengalami luka sayatan di bagian pipi sebelah kiri akibat dianiaya pelaku menggunakan silet," ujar Tamjid saat membuat laporan di SPKT Polrestabes, Senin (8/1/2024).

Akibat penganiayaan tersebut, lanjut Tamjid, wajah korban NDS harus dijahit sebanyak 12 jahit dan menjalani perawatan di rumah sakit.