HOME NEWS SUMSEL

Miris! Dipicu Cemburu, Wajah ABG Cantik di Palembang Disayat Pakai Silet

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |15:34 WIB
Miris! Dipicu Cemburu, Wajah ABG Cantik di Palembang Disayat Pakai Silet
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PALEMBANG - NDS (17), seorang remaja perempuan Anak Baru Gede (ABG), warga Jalan Ki Gede Ing Suro, Kecamatan Ilir Barat II Palembang dianiaya temannya berinisial VN.

Tamjid (65), orangtua korban mengatakan, bahwa aksi penganiayaan yang dialami anaknya, Sabtu (6/1/2024) lalu, tersebut diduga karena rasa cemburu pelaku VN.

"Anak saya mengalami luka sayatan di bagian pipi sebelah kiri akibat dianiaya pelaku menggunakan silet," ujar Tamjid saat membuat laporan di SPKT Polrestabes, Senin (8/1/2024).

Akibat penganiayaan tersebut, lanjut Tamjid, wajah korban NDS harus dijahit sebanyak 12 jahit dan menjalani perawatan di rumah sakit.

