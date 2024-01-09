Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Siap Buang Koruptor ke Nusakambangan jika Terpilih Jadi Presiden

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:56 WIB
Ganjar Pranowo Siap Buang Koruptor ke Nusakambangan jika Terpilih Jadi Presiden
Ganjar Pranowo di Cilacap (Foto: MPI/Fariz Abdullah)
CILACAP - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertekat ingin menjebloskan narapidana (Napi) tindak pidana korupsi alias koruptor ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Tekad itu, dipastikan menjadi komitmennya ketika dipercaya rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia (RI).

Pernyataan itu dikatakan Ganjar usai bertemu dengan milenial dan Gen Z Cilacap di Fourtrees Coffe, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024). Menurutnya hal itu dilakukan agar memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

 BACA JUGA:

“Sudah saya berikan agar efek jera yang agar kita bisa betul-betul mencegah korupsi tidak terjadi,” tegas Ganjar.

Halaman:
1 2 3
      
