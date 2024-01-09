Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Polisi Selidiki Dugaan Keterlibatan Istri Tukang Pijat di Malang Mutilasi Pengusaha Kafe

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |09:53 WIB
Polisi Selidiki Dugaan Keterlibatan Istri Tukang Pijat di Malang Mutilasi Pengusaha Kafe
Rumah diduga lokasi mutilasi pengusaha kafe di Malang. (Foto: MPI/Avirista Midaada)
MALANG - Tukang pijat di Malang tega membunuh dan memutilasi pengusaha kafe asal Surabaya. Terduga pelaku diketahui bernama Abdul Rahman, asal Probolinggo, yang melakukan aksi kejamnya di rumah kos di Jalan Raya Sawojajar Gang 13 A Nomor 12, RT 1 RW 3, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto menuturkan, saat ini kepolisian masih menelusuri keterlibatan istri tersangka yang sehari-hari tinggal di rumah kos bersama pelaku. Diketahui saat ini kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi lain, termasuk istri pelaku.

"Saat ini untuk keterangan saksi lain, kita masih pemeriksaan. Nanti Kita sesuaikan apakah ada sesuai dengan keterangan saksi lain, sehingga alibi - alibi yang mungkin digunakan bisa kita patahkan," ucap Danang Yudanto, dikonfirmasi pada Selasa pagi (9/1/2024).

Mantan Kapolsek Blimbing ini juga masih memintai keterangan sejumlah orang, termasuk dari tetangga dan pemilik rumah kos tempat tinggal pelaku. Sebab dari keterangan sejumlah warga sekitar tak mendengar adanya pertengkaran antara pelaku dan korban AP, pada 15 Oktober 2023 lalu.

1 2 3
      
