Yusuf Mansur Pastikan Program Pasar Murah Perindo Akan Terus Dilaksanakan

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI, Yusuf Mansur bakal terus melakukan giat pasar murah dari Partai Perindo. Program itu ditekan demi membantu kesejahteraan masyarakat.

"Iya ini kita muter (gelar Pasar Murah) ini dapil-dapil di wilayah beliau aja masih ada beberapa daerah lagi," kata Yusuf di Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Kegiatan itu ingin terus dilakukan lantaran mendapat tanggapan positif dan antusias dari masyarakat. Sebab menurutnya masyarakat sangat membutuhkan harga minyak goreng murah.

"Harapannya masyarakat terbantu senang dan mendoakan kami-kami," tuturnya.

"Masyarakat kan kelihatan tidak perlu yang besar banget tapi bohong, mendingan begini kecil tapi nyata," sambungnya.

Ia juga berjanji program pro masyarakat ini akan terus dilakukan meski tidak dalam kampanye. Bahkan Yusuf juga mengaku akan mendorong program kesejahteraan rakyat jika terpilih di kursi DPR RI.

"Kita akan injak gas terus," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)