HOME NEWS NEWS

Gelar Pasar Murah, Caleg Perindo Yusuf Mansur: Tujuannya Sapa Masyarakat dan Buat Mereka Senang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |03:20 WIB
Gelar Pasar Murah, Caleg Perindo Yusuf Mansur: Tujuannya Sapa Masyarakat dan Buat Mereka Senang
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI, Yusuf Mansur berjanji bakal injak gas mendorong kepentingan rakyat jika mendapatkan kursi di DPR RI. Hal itu diungkapkannya saat menggelar pasar murah di Gang Dana Karya, RT02/RW08, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

“Kita akan injak gas (mendorong kepentingan rakyat) jika terpilih nanti,” kata Yusuf Mansur, Selasa (9/1/2024).

Menurut Yusuf masyarakat memang memerlukan sembako murah dalam kehidupan sehari-harinya. Tak hanya itu, ia mengaku juga akan mendorong mudahnya akses pendidikan dan akses kesehatan.

“Tujuannya memang menyapa langsung masyarakat, membuat senang, masyarakat butuh sembako murah, minyak murah dengan akses pendidikan dan akses kesehatan,” katanya.

Ia pun berharap agar kegiatan ini lebih mengenalkan Partai Perindo yang memang bergerak untuk kesejahteraan masyarakat.

