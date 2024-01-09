Bertemu Masyarakat, Yusuf Mansur Salat Barjamaah dan Doakan Tokoh Masyarakat

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI, Yusuf Mansur bertemu masyarakat di Gang Dana Karya, RT02/RW08, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yusuf juga menyempatkan diri untuk membacakan Adzan dan menggelar salat bareng tokoh masyarakat.

Yusuf yang tiba jelang salat ashar saat itu langsung disambut masyarakat. Kemudian, ia pun diminta langsung menuju Masjid untuk memimpin adzan ashar.

Yusuf pun mengamini permintaan masyarakat dan langsung mengajak tokoh masyarakat setempat untuk salat bareng. Tak hanya itu, Yusuf juga diminta untuk mendoakan salah satu tokoh masyarakat setempat, Ketua RT Haji Idris yang mengeluh sakit pada bagian lutut.

Mereka pun terlihat berdoa dengan khusyuk. Setelahnya, Yusuf kemudian berharap agar doa yang disampaikan dapat dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa.

“Kabul, Insya Allah,” ucap Yusuf Mansur.

Haji Idris juga mengamini doa dan harapan dari Yusuf. Keduanya kemudian langsung menutup doa dengan membaca Al-Fatihah.