Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

7 Jurnalis Gaza yang Tewas Dirudal Israel saat Bertugas di Palestina

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |17:02 WIB
7 Jurnalis Gaza yang Tewas Dirudal Israel saat Bertugas di Palestina
7 jurnalis Gaza yang tewas dirudal Israel di Palestina (Foto: CPJ)
A
A
A

GAZA - Perang antara Israel dan Hamas di Gaza telah memakan banyak korban jiwa sejak Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel.

Israel menyatakan perang terhadap milisi Palestina dan melancarkan serangan terhadap Jalur Gaza yang terkepung. Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) sedang menyelidiki semua laporan jurnalis dan pekerja media yang tewas, terluka atau hilang dalam perang.

Melansir CPJ, pada tanggal 9 Januari 2024, penyelidikan awal CPJ menunjukkan setidaknya 79 jurnalis dan pekerja media termasuk di antara lebih dari 24.000 orang yang terbunuh sejak perang dimulai.

Kematian jurnalis diakibatkan serangan rudal Israel yang langsung mengenai korban, atau menabrak ke kendaraan yang ditumpangi saat melakukan liputan.

Sherif Mansour, seorang koordinator program CPJ di Timur Tengah dan Afrika Utara menekankan bahwa jurnalis adalah warga sipil yang melakukan pekerjaan penting selama masa krisis dan tidak boleh menjadi sasaran pihak-pihak yang bertikai.

Sherif juga mengatakan jurnalis di seluruh kawasan melakukan pengorbanan besar untuk meliput konflik yang memilukan ini. Masyarakat di Gaza, khususnya telah menanggung dan terus menanggung kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghadapi ancaman yang sangat besar.

Banyak di antara mereka yang kehilangan rekan kerja, keluarga, dan fasilitas media, serta melarikan diri untuk mencari keselamatan ketika tidak ada tempat berlindung atau jalan keluar yang aman.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pihaknya tidak dapat menjamin keselamatan jurnalis di Jalur Gaza, setelah menjamin bahwa jurnalis tidak akan menjadi sasaran Israel.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement