HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Negara yang Mengirim Obat-Obatan ke Gaza Palestina

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:47 WIB
4 Negara yang Mengirim Obat-Obatan ke Gaza Palestina
4 negara yang mengirim obat-obatan ke Gaza Palestina (Foto: Plan International)
A
A
A

GAZA - Lebih dari 16.00 warga Palestina tewas, ratusan ribu orang mengungsi, dan puluhan ribu lainnya terluka dalam serangan dan penembakan Israel di Jalur Gaza.

Situasi di Gaza semakin memprihatinkan dengan bangunan-bangunan ambruk dan krisis kemanusiaan yang serius. Beberapa negara di dunia telah mengirimkan bantuan ke Gaza, ketika perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir dibuka untuk distribusi.

Melansir Plan Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melaporkan bahwa sebelum peningkatan kekerasan, sekitar 500 truk setiap hari akan memasuki Gaza dengan membawa perbekalan yang sangat dibutuhkan dan sekitar 100 truk tersebut mengirimkan bantuan.

Pada tanggal 21 Oktober 2023, beberapa pengiriman bantuan diizinkan untuk dilanjutkan, tetapi jumlahnya tidak mendekati jumlah yang dibutuhkan. Menurut PBB, setidaknya 100 truck setiap hari dibutuhkan untuk memasok kebutuhan yang sangat dibutuhkan, seperti makanan, air, obat-obatan dan bahan bakar.

Air dan obat-obatan diberikan oleh berbagai negara, sebagai bentuk dukungan kemanusiaan Terhadap warga Palestina. Negara mana saja yang memberikan bantuan tersebut.

Halaman:
1 2
      
