4 Kebohongan Joe Biden Soal Gaza Palestina

GAZA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengatakan beberapa 'kebohongan' terkait perang yang terjadi antara Israel dengan Hamas di Gaza, Palestina.

Melansir News Click, kebohongan yang diucapkan Biden dilakukan untuk membelokkan fakta dan melindungi seseorang. Tentu hal ini jika dikaitkan dengan kenyamanan berpolitik Biden, keberanian moral tidak dapat dikesampingkan.

Berikut 4 kebohongan yang dikatakan Joe Biden, terkait Gaza-Palestina.

1. Serangan Rudal Israel ke Gereja Baptis dan Rumah Sakit Gaza

Kebohongan kecil atau white lie sering diucapkan oleh Biden. Salah satu kebohongan kecil yang ia lakukan yakni terkait seranga rudal Israel ke Gereja Baptis di Gaza pada Oktober 2023 lalu. Insiden tersebut menewaskan 500 orang.

Biden yakin ia tidak berada dalam masalah, karena kejahatan tingkat platinum jarang sekali diselidiki. Walaupun demikian, akan ada pengadilan tinggi yang akan mengusut kasus tersebut.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, telah menyusun kata-kata yang akan disampaikan Biden, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pidatonya.

Sementara juru bicara NSC Gedung Putih, Adrienne Watson mengatakan, bahwa pihaknya terus mengumpulkan informasi, memberi penilaian atas analisis udara, penyadapan, dan sumber terbuka. Tentu Israel tidak bertanggung jawab atas ledakan di rumah sakit Gaza.

2. Melihat Foto Anak-Anak Israel Yang Dipenggal

Melansir Middle East Eye, Biden mengklaim bahwa ia melihat foto anak-anak yang dipenggal setelah Israel menghadapi serangan pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Klaim yang diberikan Biden belum terverifikasi kebenarannya. Namun klaim tersebut telah viral beberapa hari setelah serangan tersebut.

Juru Bicara Gedung Putih klarifikasi, bahwa Biden sebenarnya belum melihat foto anak-anak yang dipenggal. Diduga Biden membuat komentar tersebut berdasarkan dugaan kekejian yang diklaim oleh juru bicara Perdana Menteri Israel, Netanyahu.