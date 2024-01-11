Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Bilang Tiap Kali Bertemu Warga Jadi Vitamin

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |01:23 WIB
Ganjar Bilang Tiap Kali Bertemu Warga Jadi Vitamin
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

TEGAL - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo menyebutkan setiap dirinya bertemu dengan warga adalah vitamin yang tak ternilai sehingga bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan rakyat kecil atau wong cilik.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo kepada awak media pada Rabu (10/1/2024) malam saat menginap di rumah kediaman salah seorang warga Waidah (55) di Jalan Arjuna, RT02/RW03 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Waidah adalah seorang guru honorer SMP 5 Tegal. Dia merupakan ibu tunggal dari Fikri Haikal, alumni SMKN Jateng Semarang angkatan tahun 2017. Fikri saat ini diketahui tengah bekerja pada perusahaan farmasi di Jakarta. Berkat anaknya, Waidah dapat merenovasi rumah yang malam ini ditumpangi Ganjar Pranowo menginap.

Ganjar menyebutkan tidak ada perjuangan yang hanya diam ditempat. Pergerakan ke bawah menyerap aspirasi rakyat disebut Ganjar Pranowo menjadi kunci agar dapat memimpin dengan amanah.

"Lagi berjuang kok istirahat. Berjuang kok enak-enak. Berjuang itu ya betul-betul membawa fighting spirit untuk berjalan. Kan tidur di rumah di Jakarta, atau balik ke Semarang, tadi malam di Purbalingga, tidurnya sama, makannya sama, mandinya sama, ini dialihkan saja ke rumah orang. Di sini nginep gratis nggih bu? Bisa dapet gratisan, tidurnya sama, bisa merasakan gitu," ujar Ganjar Pranowo sembari melempat tawa.

Kendati demikian, Ganjar Pranowo mengaku selalu mengupayakan gaya hidup sehat dalam kesibukannya menyambangi rakyat.

"Jadi ya menjaga kesehatannya sama dengan teman-teman yang lain. Saya sempatkan pagi olahraga, minum vitamin, makan sehat. Lihat saja ini rebusan semua, gak ada gorengannya, enak, lemaknya juga enggak ada, soalnya kebanyakan kacang gitu, ya rebusannya pasti sehat," kata Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
