INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Blusukan ke Warkop Surabaya, Serap Harapan Pelaku UMKM hingga Ojol

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |01:00 WIB
Mahfud MD blusukan ke warkop di Surabaya (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD melakukan safari politik ke Jawa Timur untuk menyerap aspirasi dan harapan masyarakat menjelang pergantian Presiden tahun 2024.

Pada kesempatan tersebut, Mahfud MD blusukan ke salah satu warkop di Surabaya sekaligus menemui para pelaku usaha mikro, mahasiswa, hingga ojek online di Surabaya.

Pada kesempatan tersebut, Mahfud juga sekaligus mensosialisasikan beberapa program unggulan jika nantinya terpilih menjadi Wakil Presiden. Salah satunya adalah akses internet gratis yang merata di seluruh Indonesia.

Menurutnya, ditengah pesatnya digitalisasi, akses internet menjadi faktor kunci untuk mendukung keberlangsungan berusaha. Terutama para pelaku usaha yang bergerak pada skala mikro kecil. Kehadiran internet dapat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan penetrasi pasar yang lebih luas.

"Kita punya program namanya gratisin, itu mau menggratiskan wifi diberbagai tempat, saar internet menjadi kebutuhan dasar, kalau tidak ada internet bisa menghilangkan peluang. Makanya ini menjadi program unggulan kita," ujar Mahfud MD di Lokasi, Rabu (10/1/2024) malam.

Pada acara blusukan tersebut, Mahduf MD juga mendengar keluhan dari para pelaku UMKM hingga saat ini masih terkendala masalah rumitnya birokrasi untuk mendapatkan perizinan berusaha.

Menurutnya, hal demikian yang juga menjadi hambatan untuk meningkat jumlah pengusaha di Indonesia. Padahal sektor UMKM sendiri sudah diakui oleh Pemerintah sebagai pahlawan dalam menjaga perekonomian nasional, yang terbukti saat terjadinya pandemi covid 19, hingga pasca pandemi.

"Saat ini ada rasa birokrasi yang sulit birokrasi, itu harus kita atur, agar UMKM ini dipermudah, ada beberapa anak muda kreatif tidak nyaman dengan birokrasi," lanjut Mahfud.

