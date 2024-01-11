Anies Nilai 11 dari 100, Prabowo: Emang Gue Pikirin!

PALEMBANG - Calon presiden (Capers) nomor urut dua, Prabowo Subianto merespons Capres nomor urut satu Anies Baswedan yang memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinannya.

Di hadapan pendukung dan relawannya di palembang, Prabowo mengaku tidak peduli pada penilaian Anies tersebut.

Diketahuim penilaian Anies tersebut disampaikan saat debat capres beberapa waktu lalu.

