HOME NEWS SUMSEL

Atikoh Janji Akan Tetap Blusukan ke Pasar jika Ganjar-Mahfud Terpilih di Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:54 WIB
Atikoh Janji Akan Tetap Blusukan ke Pasar jika Ganjar-Mahfud Terpilih di Pilpres 2024
Siti Atikoh Ganjar Pranowo blusukan di pasar (foto: dok TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

TULANG BAWANG - Siti Atikoh Suprianti, istri calon Presiden RI Ganjar Pranowo mengatakan akan tetap blusukan jika nantinya Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024. Sebab dengan blusukan, Ia bisa langsung mendengar aspirasi dari masyarakat.

Hal itu disampaikan Atikoh usai blusukan ke Pasar Modern Unit 2 Tulang Bawang, Lampung, Kamis (11/1/2024). Atikoh tanpa ragu mengiyakan dirinya tetap akan blusukan jika Ganjar-Mahfud terpilih.

"Tentu (bakal tetap blusukan, red). Karena dengan (blusukan) itu, pasar itu banyak sekali realita-realita yang bisa kita pahami. Yang pertama dari kebutuhan pokok, yang kedua daya beli masyarakat,” kata mantan wartawan itu.

Dengan blusukan ke pasar, Atikoh mengatakan bisa mendengar keinginan rakyat. Untuk itu, Atikoh pun akan tetap menyapa masyarakat langsung ketika nantinya mendapat amanah menjadi Ibu Negara.

Halaman:
1 2
      
