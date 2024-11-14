Wapres Gibran Blusukan ke Makassar Malam-Malam, Bagi-Bagi Susu

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan ke sejumlah pemukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 13 November 2024, malam. Blusukan kali ini dalam rangka menyerap aspirasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan hingga pendidikan masyarakat.

Gibran pun disambut antusiasme warga yang telah menunggunya. Dia juga membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak. Selain menyapa masyarakat, Gibran memastikan usia penerima susu yang ia bagikan berusia di atas dua tahun, agar pemberian susu tepat sasaran.

Dengan kegiatan blusukan seperti ini, Wapres Gibran berharap dirinya dapat mendengar langsung permasalahan masyarakat di lapangan untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk berfokus pada memajukan kesejahteraan umum, khususnya pada sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan,” tulis keterangan yang diterima, Kamis (14/11/2024).

Sementara itu, seorang warga Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, bernama Nurhidayah menceritakan dialog singkatnya bersama Wapres dengan bersemangat.

“Saya bahagia sekali, sampai gugup. Wapres bertanya tentang usia anak saya, mau dikasih susu. Anak saya berusia tiga tahun,” ungkapnya.

Dia pun berharap kotanya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. “Harapannya Makassar makin jaya. Lalu bisa juga dikasih bantuan lebih banyak, terlebih bagi fakir miskin begitu,” ungkapnya.