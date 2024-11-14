Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Wapres Gibran Blusukan ke Makassar Malam-Malam, Bagi-Bagi Susu

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |11:18 WIB
Wapres Gibran Blusukan ke Makassar Malam-Malam, Bagi-Bagi Susu
Gibran blusukan ke Makassar malam hari (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan ke sejumlah pemukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 13 November 2024, malam. Blusukan kali ini dalam rangka menyerap aspirasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan hingga pendidikan masyarakat.

Gibran pun disambut antusiasme warga yang telah menunggunya. Dia juga membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak. Selain menyapa masyarakat, Gibran memastikan usia penerima susu yang ia bagikan berusia di atas dua tahun, agar pemberian susu tepat sasaran.

Dengan kegiatan blusukan seperti ini, Wapres Gibran berharap dirinya dapat mendengar langsung permasalahan masyarakat di lapangan untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk berfokus pada memajukan kesejahteraan umum, khususnya pada sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan,” tulis keterangan yang diterima, Kamis (14/11/2024).

Sementara itu, seorang warga Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo,  bernama Nurhidayah menceritakan dialog singkatnya bersama Wapres dengan bersemangat.

“Saya bahagia sekali, sampai gugup. Wapres bertanya tentang usia anak saya, mau dikasih susu. Anak saya berusia tiga tahun,” ungkapnya.

Dia pun berharap kotanya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. “Harapannya Makassar makin jaya. Lalu bisa juga dikasih bantuan lebih banyak, terlebih bagi fakir miskin begitu,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183477//sma_72-r4Rm_large.jpg
Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183348//pemerintah-AobP_large.jpg
Gibran: Sekolah Harus Aman dan Bebas Bullying!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182234//pemerintah-5wZt_large.jpg
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Gibran: Berkontribusi Besar Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181371//pemerintah-LznS_large.jpg
KEPP Otsus Papua Sampaikan Tiga Terobosan ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181348//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka_tiba_di_papua-52EP_large.jpg
Gibran ke Papua Barat: Pembangunan Tidak Boleh Lagi Jawa-Sentris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181344//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka-wD6L_large.jpg
Budi Arie Bakal Gabung ke Gerindra, Begini Respons Gibran 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement