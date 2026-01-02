Postingan Gibran di IG Bikin Netizen Cari-Cari Pandji Pragiwaksono, Kenapa?

JAKARTA – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menegaskan, pentingnya dukungan pemerintah terhadap generasi muda dan insan kreatif, agar industri film Indonesia mampu tumbuh berkelanjutan dan bersaing di tingkat global.

Hal itu disampaikan Gibran saat mengunjungi Doss Guava XR Studio, sebuah ruang produksi film berbasis teknologi extended reality (XR). Kunjungan tersebut ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming.

"Mampir ke Doss Guava XR Studio, ruang film berbasis teknologi extended reality yang sangat membanggakan," tulis Gibran dalam unggahannya yang dikutip pada Jumat (2/1/2025).

Dalam video tersebut, Gibran turut menyematkan lagu “Lagu Melayu” karya Pandji Pragiwaksono. Pemilihan lagu itu dinilai sebagai bentuk apresiasi sekaligus respons terhadap pandangan Pandji yang selama ini kerap menyoroti pentingnya ekosistem kreatif dan keberpihakan negara terhadap industri film nasional.

Gibran menekankan, bahwa pemerintah harus hadir mendorong kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam industri kreatif, khususnya perfilman.

"Pemerintah harus mendorong generasi muda dan insan kreatif melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi," ujar Gibran.