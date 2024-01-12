5 Fakta Labfor Polda Jateng Cek TKP Ledakan di SPBU Undip

SEMARANG - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jateng melakukan serangkaian penyelidikan meledaknya dispenser SPBU Undip, Tembalang, Kota Semarang, Kamis 11 Januari 2024.

Okezone merangkum 5 fakta peristiwa tersebut. Berikut ulasannya:

1. Labfor Ambil Sampel di TKP

Tim juga mengambil sejumlah sampel dari TKP, di antaranya dua set kabel instalasi jalur dispenser dan ruang panel.

"Kami bawa kabel instalasi jalur dispenser dan kabel pembanding di ruang panel," ungkap Kasubdit Fiskom Labfor Polda Jateng AKBP Setiawan di TKP.

2. Labfor Sebut Ada 7 Dispenser Rusak

Tim Labfor menyebut ada 7 dispenser yang rusak. Sebabnya adalah proses ledakan secara berurutan.

3. Labfor Masih Cari Barbuk Penyebab Ledakan

Tim Labfor Sebut penyebab ledakan di SPBU masih akan diteliti.

"Hari ini fokus pencarian barang bukti, nanti proses selanjutnya menunggu informasi lebih lanjut," sambungnya.