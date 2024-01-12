Mahfud MD Akan Permudah Penerbitan Akreditasi Lembaga Pendidikan Sekelas Pesantren

SURABAYA - Calon Wakil Nomor Urut 3, Mahfud MD mengatakan lembaga pendidikan semacam pesantren bakal menjadi perhatian khusus kedepannya oleh Pemerintah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mempermudah pemberian akreditasi terhadap lembaga pendidikan seperti pondok pesantren.

Calon Wakil Presiden yang juga mantan santri itu menjelaskan, alumni pondok pesantren harus mampu mempunyai daya saing yang lebih dari sekolah formal. Mendukung cita-cita tersebut, Cawapres Mahfud berkomitmen untuk menyalurkan bantuan kepada pondok pesantren untuk menunjang aktivitas pendidikan.

"Kita akan memberikan akreditasi secara lebih mudah kepada lembaga pendidikan seperti pesantren, mendirikan universitas, madrasah yang diakreditasi oleh negara, mendapatkan bantuan laboratorium, Itu pesantren berhak," ujar Mahfud di Bangil, Jumat (12/1/2024).

Seperti diketahui, pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD telah merumuskan strategi terkait pemberdayaan pondok pesantren. Ganjar Pranowo menilai santri mempunyai potensi untuk pengembang ekonomi nasional.

Ganjar menjelaskan, pengembangan ekonomi lewat potensi santri itu dapat dilakukan misalnya di sektor peternakan, pertanian, hingga perkebunan, yang saat ini sektor tersebut juga menjadi penyumbang devisa negara.

"Banyak sekali ekonomi pondok pesantren, yakni pertanian dalam arti luas. Bisa peternakan perkebunan dan pertanian itu yang paling penting," kata Ganjar.