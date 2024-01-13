Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Sosialisasi dan Bazar Tebus Murah di Bogor, Perindo: Kami Lakukan Terbaik untuk Masyarakat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |17:48 WIB
Gelar Sosialisasi dan Bazar Tebus Murah di Bogor, Perindo: Kami Lakukan Terbaik untuk Masyarakat
Perindo gelar bazar tebus murah di Bogor
A
A
A

BOGOR - Partai Perindo kembali hadir membantu masyarakat. Kali ini, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu hadir di Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Di lokasi ini, Partai Perindo hadir menyosialisasikan program unggulannya serta menggelar bazar tebus murah minyak goreng untuk warga sekitar.

"Hari ini Alhamdulillah kami tiga caleg dari pada caleg Partai Perindo melaksanakan kegiatan sosial. Kami sosialisasikan terkait bagaimana kami melakukan hal terbaik untuk mensejahterakan masyarakat dengan program-program dari Partai Perindo," kata Caleg DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Perindo Drisye Siahaya, kepada wartawan Sabtu (13/1/2024).

Dalam kegiatan ini, tampak antusias masyarakat yang hadir untuk datang serta mengikuti bazar tebus murah minyak goreng. Yang mana, terdapat 350 warga hadir dalam kegiatan Partai Perindo kali ini.

"Alhamdulillah antusias masyarakat, 350 masyarakat yang hadirtebus murah bazar sembako," ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan sosial ini turut pula dihadiri oleh dua caleg Partai Perindo lainnya yaitu Caleg DPR RI Dapil Jabar V Eva Mutia dan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Agus Winarno.

(Fakhrizal Fakhri )

      
