Partai Perindo Gelar Bazar Tebus Murah dan Sosialisasi di Cigombong Bogor

BOGOR - Partai Perindo menggelar sosialisasi Pemilu di Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini digelar oleh tiga caleg dari Partai Perindo.

Ketiga calon wakil rakyat dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu adalah caleg DPR RI Dapil Jabar V Eva Mutia, caleg DPRD Kabupaten Bogor Drisye Siahaya dan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Agus Winarno.

"Kami bertiga caleg dari Partai Perindo mengadakan sosialisasi ke warga sosialisasi untuk mencalegkan dan bagaimana memilih caleg-calegnya tata cara pemilihan," kata Eva, Sabtu (13/1/2024).

Selain itu, ketiganya juga menggelar bazar tebus murah minyak goreng untuk warga. Bazar tebus murah ini digelar untuk meringkankan beban warga.

"Juga kita mengadakan bazar tebus murah. Tujuannya kita ingin membantu masyarakat sekitar sini ya, kita memberikan sembako yang lebih murah itu bukti. Harganya Rp 5 ribu minyak goreng karena harga minyak kita lagi tinggi," ungkap Eva.