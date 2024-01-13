Humor Gus Dur: Pernikahan Jarak Jauh Karena Tak Mau Dilangkahi Adik

JAKARTA - KH Abdurahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur merupakan Presiden keempat Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai sosok humoris yang unik dan berbeda dari yang lain.

Gus Dur menikah jarak jauh dengan Sinta Nuriyah, diwakilkan kakeknya. Gus Dur menjalani urusan asmara pada masa muda, dengan cara yang berbeda dari remaja pada umumnya.

Gus Dur menikah karena tidak mau dilangkahi adiknya yang segera akan melangsungkan pernikahan. Demikian dilansir dari NU Online.

Gus Dur meminta tolong kakeknya, KH Bisri Syansuri, untuk melamar gadis pujaannya yang tak lain adalah mantan muridnya di Pesantren Tambakberas.

Tidak hanya itu, Gus Dur juga meminta tolong kakeknya, untuk mewakili dirinya dalam pernikahan tersebut.