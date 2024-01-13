Hujan Deras, Banjir Rendam Perkampungan di Way Kanan Lampung

WAY KANAN - Akibat hujan deras yang melanda, Kampung Sri Menanti, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan mengalami kebanjiran hingga ketinggian debit air mencapai 50 centimeter (CM).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan melalui Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Riantori menerangkan, melalui relawan di Kampung Sri Menanti, mereka terus memantau situasi dan kondisi bencana banjir di Kampung setempat.

"Terus kita pantau melalui relawan kita di sana," ungkap Kabid Riantori, saat dikonfirmasi, Jum'at (12/1/2023).

Lebih lanjut Riantori mengungkapkan, ketinggian debit air banjir yang memasuki wilayah Kampung Sri Menanti mencapai 50 cm.

"Ketinggian debit air mencapai 50 cm, daerah pemukiman yang terdampak banjir," ujarnya.