Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hujan Deras, Banjir Rendam Perkampungan di Way Kanan Lampung

Yuswantoro , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |02:02 WIB
Hujan Deras, Banjir Rendam Perkampungan di Way Kanan Lampung
Banjir di Way Kanan, Lampung (Foto: Yuswantoro)
A
A
A

WAY KANAN - Akibat hujan deras yang melanda, Kampung Sri Menanti, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan mengalami kebanjiran hingga ketinggian debit air mencapai 50 centimeter (CM).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan melalui Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Riantori menerangkan, melalui relawan di Kampung Sri Menanti, mereka terus memantau situasi dan kondisi bencana banjir di Kampung setempat.

"Terus kita pantau melalui relawan kita di sana," ungkap Kabid Riantori, saat dikonfirmasi, Jum'at (12/1/2023).

Lebih lanjut Riantori mengungkapkan, ketinggian debit air banjir yang memasuki wilayah Kampung Sri Menanti mencapai 50 cm.

"Ketinggian debit air mencapai 50 cm, daerah pemukiman yang terdampak banjir," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement